Путин просит Госдуму дать основания оставить на территории Украины своих «миротворцев»

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Президент РФ Владимир Путин 3 марта внес на ратификацию в Госдуму протокол о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ, который предусматривает введение понятия "координирующее государство», - сообщает Тасс,

Протокол вводит понятие "координирующее государство" и предусматривает, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы ОДКБ для применения в операции ООН по поддержанию мира. Протокол был подписан 16 сентября 2021 года в Душанбе. Изменения предусматривают возможность задействовать силы объединения в миротворческих операциях под эгидой ООН через "координирующее государство" ОДКБ.

В проекте протокола указано, что "координирующее государство" - одно из государств-членов, которое определяет высший руководящий орган ОДКБ - Совет коллективной безопасности.

По словам экс-министра иностранных дела Павла Климкина, таким образом Путин пытается придумать основания, оставить свои войска на территории Украины. «Он хочет оставить на нашей территории «миротворческие силы» и угрожать другим», - заявил Климкин.