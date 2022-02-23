Италия планирует предоставить Украине €110 миллионов и нелетальное военное снаряжение

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Италия готовится выдать Украине помощь в размере €110 миллионов. Отрасли, на которые пойдут средства, согласуют с украинскими властями.

Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, пишет The Associated Press.

Кроме денег, Италия планирует выделить Украине нелетальное военное снаряжение. В частности, речь идет об оборудовании для разминирования противопехотных мин.

Он также отметил, что санкции против России за ее агрессию против Украины должны быть «стабильными, пропорциональными, постепенными и напрямую связанными с конкретными и объективными событиями на местах».

Также министр подчеркнул, что газ из России идет в Европу в основном через украинские газопроводы, и это еще одна причина, почему необходимо предотвратить конфликт.