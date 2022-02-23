Госпогранслужба усилила ограничения в приграничных с Россией и Беларусью районах

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Кравченко Андрій / POOL / УНИАН

Государственная пограничная служба ввела дополнительные меры по усилению охраны приграничных районов с Россией и Беларусью.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Среди ограничений: пребывание в пограничных районах в ночное время, выход любых плавсредств из пунктов базирования, движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе», — сообщили в ГПСУ.

Также в пограничной полосе ограничили пребывание иностранцев, использование радиостанций, полеты легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов, видео и фотофиксацию личного состава, сооружений, транспорта и других объектов ГПСУ.

Служба подчеркнула, что дополнительные режимные ограничения вводятся приказами пограничных отрядов и могут отличаться в разных районах и областях.