МИД призывает граждан Украины немедленно покинуть Россию

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Viktor Berezkin \ TASS via Getty Images

Министерство иностранных дел Украины призывает украинцев немедленно покинуть Россию и воздержаться от любых поездок в РФ.

Об этом сказано в обращении МИД.

В ведомстве заявили, что из-за усиления российской агрессии против Украины консульства в РФ ограничены в помощи украинцам. На случай необходимости МИД опубликовал контактные данные дипучреждений Украины на территории РФ:

Посольство Украины (+7 919 768 77 96, emb_ru@mfa.gov.ua, consul_ru@mfa.gov.ua).

Генконсульство в Санкт-Петербурге (+7 921 304 05 72, gc_rus@mfa.gov.ua).

Генконсульство в Ростове-на-Дону (+7 918 587 99 93, gc_rur@mfa.gov.ua).

Генконсульство в Екатеринбурге (+7 953 000 02 07, gc_rue@mfa.gov.ua).

Генконсульство в Новосибирске (+7 913 379 12 93, gc_nov@mfa.gov.ua).

Ранее, 22 февраля, Россия объявила эвакуацию дипломатического персонала из Украины. Ряд стран перенесли посольства из Киева во Львов. Часть дипломатов эвакуировали более 10 стран. С призывами уехать из Украины выступили более 40 стран.