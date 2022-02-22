В «Слуге народа» рассказали детали встречи Зеленского с главами парламентских фракций: о чем договорились

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Президент Владимир Зеленский провел встречу с главами парламентских фракций и групп. Также на встрече были представители всех силовых и оборонных ведомств.

Об этом на брифинге рассказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Он сообщил, что уже завтра, 23 февраля, нардепы будут голосовать за изменения в оборонный бюджет и изменения в закупки, которые позволят силовым ведомствам оперативнее закупать все необходимое для собственных нужд.

Также Арахамия рассказал, что в настоящее время в стране не планируют вводить военное положение. Оно будет введено, если начнется полноценное наступление на подконтрольные Украине территории. В то же время, чрезвычайное положение могут ввести в приграничных украинских областях.

Кроме того, Арахамия отметил, что Рада будет голосовать за введение санкций против депутатов Госдумы России.