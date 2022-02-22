Минреинтеграции объяснило, как вернуться из временной оккупации на контролируемую Украиной территорию

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В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснили, как действовать украинцам, которые хотят приехать на подконтрольную Киеву территорию, но не имеют для этого достаточно ресурсов.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Мы готовы взять на себя ответственность и обеспечить всем необходимым — жильем, едой, медикаментами, всем, что нужно — людей, которые примут решение покинуть территорию ОРДЛО», — подчеркнула глава Минреинтеграции Ирина Верещук, находясь с рабочей поездкой в Луганской области.

Находясь в ОРДЛО или на подконтрольной Киеву территории, вы можете обратиться за помощью на «горячие» телефонные линии.

Номер телефона выбирайте по своему фактическому месту нахождения:

Луганская область — 064-524-11-03, 095-910-19-20, 096-298-51-00;

Донецкая область — 062-645-82-82, 050-347-90-70;

Харьковская область — 057-700-30-90.

В разговоре нужно указать, где вы находитесь и в какой помощи нуждаетесь. Оператор скоординирует вас в зависимости от запроса.

Также есть неправительственные организации, которые могут помочь украинцам адаптироваться после выезда с оккупированных территорий.

«Восток SOS». Основные контакты по общим вопросам: (068) 220 43 37, (095) 397 98 48, (093) 923 14 86.

«Донбасс SOS» оказывает информационную и юридическую помощь ВПЛ и гражданскому населению на неподконтрольных территориях. Горячая линия: 0 800 309 110.

«Право на защиту». Офисы есть в Северодонецке, Славянске, Бахмуте, Мариуполе, Курахово, Днепре, Запорожье и Харькове.

Горячая линия для помощи ВПЛ: (099) 507 50 90, (068) 507 50 90, (093) 507 50 90.

Гуманитарная миссия «Проліска» помогает с вещами первой необходимости, юридическими консультациями. Горячая линия: (093) 202 22 32.

Датский совет по вопросам беженцев помогает в гуманитарных вопросах, связанных с пересечением линии разграничения. Контактный центр бесплатной правовой помощи: 0 800 213 103.

Красный Крест в Украине — помогают ВПЛ. Контакты: Луганская обл. — (050) 267 43 57; Донецкая обл. — (050) 450 69 90, (062( 646 03 33.

Обострение ситуации на Донбассе началось утром 17 февраля, когда боевики «ДНР» и «ЛНР» начали массированные обстрелы, за сутки их было 60. Уже 18 февраля главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию из-за якобы угрозы наступления со стороны украинских военных.