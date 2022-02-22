Новости

Минреинтеграции объяснило, как вернуться из временной оккупации на контролируемую Украиной территорию

Автор:
София Телишевская
Дата:

Getty Images / «Бабель»

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснили, как действовать украинцам, которые хотят приехать на подконтрольную Киеву территорию, но не имеют для этого достаточно ресурсов.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Мы готовы взять на себя ответственность и обеспечить всем необходимым — жильем, едой, медикаментами, всем, что нужно — людей, которые примут решение покинуть территорию ОРДЛО», — подчеркнула глава Минреинтеграции Ирина Верещук, находясь с рабочей поездкой в Луганской области.

Находясь в ОРДЛО или на подконтрольной Киеву территории, вы можете обратиться за помощью на «горячие» телефонные линии.

Номер телефона выбирайте по своему фактическому месту нахождения:

В разговоре нужно указать, где вы находитесь и в какой помощи нуждаетесь. Оператор скоординирует вас в зависимости от запроса.

Также есть неправительственные организации, которые могут помочь украинцам адаптироваться после выезда с оккупированных территорий.

Обострение ситуации на Донбассе началось утром 17 февраля, когда боевики «ДНР» и «ЛНР» начали массированные обстрелы, за сутки их было 60. Уже 18 февраля главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию из-за якобы угрозы наступления со стороны украинских военных.