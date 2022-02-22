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«Мы что здесь, для мяса?» СБУ обнародовала разговоры боевиков, которые на днях обстреливали мирное население

Автор:
Ангелина Шеремет
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Служба безопасности Украины 22 февраля обнародовала разговоры боевиков так называемых «ЛНР» и «ДНР». На записях слышно, как они:

Боевики также говорят, что у них нет ни еды, ни воды, руки они моют дождевой водой.

«Никто ничего не знает, вообще патронов не выдали, не кормят вторые сутки. Тормозок еле-еле тянем. Вам все выдадут... Мы что здесь, для мяса? «Родина сказала – надо». Какая нах*й родина? Я не могу. Мы в ах*е. Сделают из нас мясо, вот и все. Но нах*я вы нас сюда отправили?!» — говорит один из фигурантов записей.