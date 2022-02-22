МИД: Отношения Украины с Россией опустились ниже дна, поэтому их разрыв является своевременным и продуманным
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Мариенко Андрей / УНИАН
Министерство иностранных дел внесло на рассмотрение президента Владимира Зеленского предложение разорвать дипломатические отношения с Россией. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает это решение своевременным и продуманным.
Об этом он сообщил на брифинге, который МИД транслировал в Facebook.
«Сегодня ночью я подписал представление на президента Украины с предложением разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Я считаю, и я всегда так считал, что это нужно было сделать еще в 2014 году. К сожалению, тогда такое решение не приняли. Но сейчас мы проанализировали все возможные последствия и сценарии развития событий в случае принятия такого решения и пришли к выводу, что такое решение своевременное, продуманное и отвечает интересам Украины», — пояснил Кулеба.
По его словам, как только президент примет это решение, МИД выйдет с официальной позицией, которая будет означать разрыв отношений. Также Кулеба напомнил, что временный поверенный в делах Украины в России уже возвращается в Украину.
По словам Кулебы, отношения Украины и России опустились ниже дна. Сейчас в МИД ждут решения президента.
- 21 февраля Россия признала независимость «Л/ДНР» и начала вводить регулярные войска на Донбасс. Впоследствии в Госдуме России заявили, что планируют признать «Л/ДНР» в пределах их нынешней территории.
- Украина назвала это прямым нарушением международного права и агрессией. Совет Безопасности ООН осудил Россию и призвал вывести войска. США и Евросоюз пообещали РФ санкции. Вся Европа, США, Канада, Австралия и многие другие страны не признали «Л/ДНР».