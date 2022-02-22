МИД: Отношения Украины с Россией опустились ниже дна, поэтому их разрыв является своевременным и продуманным

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Мариенко Андрей / УНИАН

Министерство иностранных дел внесло на рассмотрение президента Владимира Зеленского предложение разорвать дипломатические отношения с Россией. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает это решение своевременным и продуманным.

Об этом он сообщил на брифинге, который МИД транслировал в Facebook.

«Сегодня ночью я подписал представление на президента Украины с предложением разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Я считаю, и я всегда так считал, что это нужно было сделать еще в 2014 году. К сожалению, тогда такое решение не приняли. Но сейчас мы проанализировали все возможные последствия и сценарии развития событий в случае принятия такого решения и пришли к выводу, что такое решение своевременное, продуманное и отвечает интересам Украины», — пояснил Кулеба.

По его словам, как только президент примет это решение, МИД выйдет с официальной позицией, которая будет означать разрыв отношений. Также Кулеба напомнил, что временный поверенный в делах Украины в России уже возвращается в Украину.

По словам Кулебы, отношения Украины и России опустились ниже дна. Сейчас в МИД ждут решения президента.