Франция назвала речь Путина «параноидальной» и пообещала ввести санкции против России
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- София Телишевская
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Mike Bloomberg / Flickr
В Администрации президента Франции Эмманюэля Макрона назвали речь президента РФ «параноидальной» и пообещали ввести адресные санкции. Ограничения коснуться как юридических, так и физических лиц.
Об этом сообщает France 24.
«Мы вместе с европейскими партнерами собираемся ввести соответствующие и целенаправленные санкции против интересов России», — сказал министр финансов Франции Бруно Ле Мер, отметив, что Франция оставляет за собой право усилить санкции, если Путин пойдет дальше.
Также в администрации Эмманюэля Макрона возмутились из-за нарушения обещаний, которые Владимир Путин дал президенту Франции.
«Путин сделал свой выбор, нарушив свои обязательства», — сказал источник в Елисейском дворце.
После решения Владимира Путина признать независимость оккупированных ОРДЛО Эмманюэль Макрон предложил созвать Совбез ООН и ввести точечные санкции против России.
- Вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал самопровозглашенные «ЛНР» и «ДНР». 22 февраля Госдума РФ и «парламенты» самопровозглашенных «республик» «ратифицировали» договоры о сотрудничестве. Также Путин подписал указ о введении российских войск на оккупированные территории.