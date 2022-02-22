Зеленский: «Северный поток — 2» должен попасть под санкции за признание Россией «Л/ДНР»
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленно ввести санкции против России за признание «Л/ДНР».
Об этом он заявил на совместном с президентом Эстонии Аларом Карисом брифинге.
«Европа и мир не могут допустить повторения тех трагических ошибок, которые были допущены в Грузии в 2008 году. Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны предусматривать полную остановку «Северного потока — 2», — сказал Зеленский.
Накануне канцлер Австрии Карл Нехаммер подтвердил, что «Северный поток — 2» подпадает под санкции ЕС за агрессию против Украины.
- После того, как РФ признала якобы независимость «ЛНР» и «ДНР», США, ЕС и ряд других стран Запада объявили, что введут санкции. Их согласуют сегодня, 22 февраля.
- 21 февраля США ввели санкции против «Л/ДНР».