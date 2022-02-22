Российская армия на Донбассе обстреляла село Новогнатовка и попала в частный дом
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Pravda Gerashchenko / Telegram
На Донбассе российские военные обстреляли село Новогнатовка Донецкой области. Снаряды попали в частный дом, повредили его крышу и линии электроснабжения.
Об этом утром 22 февраля сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Снаряды попали в дом по улице Молодежная, 3. На придомовом участке — восемь воронок от снаряда 122 мм и мины 82 мм.
Штаб Операции объединенных сил по состоянию на 11:00 дал сводку о ситуации на Донбассе: российская армия девять раз нарушала режим прекращения огня, семь из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями оружия. Обстреливали они Счастье, Гнутово, Широкино, дважды Красногоровку, Марьинку, Водяное и Любачево.
- 21 февраля Россия признала независимость «Л/ДНР» и начала вводить регулярные войска на Донбасс. Позже в Госдуме России заявили, что намерены признать «Л/ДНР» в границах их нынешней территории.
- Украина назвала это прямым нарушением международного права и агрессией. Совет Безопасности ООН осудил Россию и призвал вывести войска. США и Евросоюз пообещали санкции РФ. Вся Европа, США, Канада, Австралия не признали «Л/ДНР».