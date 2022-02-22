Российская армия на Донбассе обстреляла село Новогнатовка и попала в частный дом

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Pravda Gerashchenko / Telegram

На Донбассе российские военные обстреляли село Новогнатовка Донецкой области. Снаряды попали в частный дом, повредили его крышу и линии электроснабжения.

Об этом утром 22 февраля сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Снаряды попали в дом по улице Молодежная, 3. На придомовом участке — восемь воронок от снаряда 122 мм и мины 82 мм.

Штаб Операции объединенных сил по состоянию на 11:00 дал сводку о ситуации на Донбассе: российская армия девять раз нарушала режим прекращения огня, семь из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями оружия. Обстреливали они Счастье, Гнутово, Широкино, дважды Красногоровку, Марьинку, Водяное и Любачево.