Совбез ООН осудил Россию за признание «Л/ДНР». США пообещали РФ санкции

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Совет Безопасности ООН почти единогласно осудил Россию за признание независимыми ее же образований «Л/ДНР». РФ осудили на вопиющее нарушение международного права, агрессию против Украины и нарушение ее территориальной целостности. Страны выступили за вывод российских войск с оккупированных территорий.

Заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло прямо обвинила РФ в нарушении суверенитета Украины.

Постоянный представитель США Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия пытается создать повод для вторжения в Украину. Она сказал, что Владимир Путин «разорвал в клочья» Минские соглашения и выдвинул территориальные претензии всем странам, которые 100 лет назад входили в Российскую империю.

Она пообещала санкции России и ее псевдореспубликам. Администрация Джо Байдена объявит их сегодня, 22 февраля.

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица сказал, что размещение российских «миротворцев» на территории Донбасса — это нонсенс. Действия Путина он назвал созданием повода для дальнейшей агрессии.

Он попросил о созыве саммита Будапештского меморандума, а ООН — сформировать рекомендации по мирному разрешению конфликта. Россию он призвал вывести войска с оккупированных территорий.

Представитель Украины также заявил, что текст признания Россией оккупированных территорий Донбасса скопирован из текста признания Россией оккупированных территорий Грузии в 2008 году. Открытым, по его словам, остается вопрос: кто из членов ООН станет следующей жертвой РФ.

Ответ РФ

Представитель России Василий Небензя заявил, что мировое сообщество должно сконцентрироваться на том, как избежать войны на Донбассе и заставить Украину «прекратить обстрелы» Донецка и Луганска. Он считает, что Киев должен выполнять Минские соглашения, они остаются актуальными.

«Из некоторых заявлений сегодня становится ясно, что наши коллеги готовы похоронить Минские соглашения. Но я хочу напомнить вам, что когда Минские соглашения были заключены, «ЛНР» и «ДНР» уже провозгласили свою независимость. Факт того, что Россия сегодня признала это, не меняет стороны в Минских соглашениях, поскольку Россия не является стороной Минских соглашений», — заявил Небензя.