Россия уточнила, что признает «ЛНР» и «ДНР» в границах, которые сейчас фактически установлены

Новости

Pierre Crom / Contributor

Россия признает самопровозглашенные республики «Л/ДНР» в пределах, которые сейчас фактически установлены, — то есть РФ не претендует на всю Донецкую и Луганскую области.

Об этом 21 февраля заявил заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, цитирует ТАСС.

«Речь, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Остальные находятся за рамками юридических действий», — заявил Климов.

Завтра, 22 февраля, Совет Федерации рассмотрит вопрос ратификации соглашений с «Л/ДНР» о дружбе и сотрудничестве.