Телескоп Hubble сфотографировал галактическую пару в созвездии Пегас
- Автор:
- София Телишевская
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NASA
Космический телескоп Hubble благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 сфотографировал пару взаимодействующих галактик Arp 298, расположенную в созвездии Пегас.
Об этом сообщает обсерватория Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Arp 298 состоит из галактик NGC 7469 и IC 528, расположенных на расстоянии около 200 миллионов световых лет от Земли.
Большая из двух галактик — NGC 7469 — спиральная галактика с перемычкой, пересекающая галактику посередине, а ее миниатюрным спутником является IC 5283. NGC 7469 также содержит активную сверхмассивную черную дыру и яркое кольцо звездных скоплений.
Arp 298 входит в так называемый атлас пекулярных галактик. Это галактики, в которых есть особенности, не позволяющие отнести их к выделенным морфологическим классам.
- Телескоп Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. Аппарат уже провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов.