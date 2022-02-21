Михеил Саакашвили объявил новую бессрочную голодовку
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- Костя Андрейковец
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Палинчак Михаил / УНИАН
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили вновь объявил бессрочную голодовку из-за плохого лечения в тюрьме.
Об этом он заявил на суде, передает «Радио Свобода».
«С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную голодовку. Это моя реакция на то, как режим обращается со мной и с нашим народом», — заявил Саакашвили, добавив, что здоровье для него второстепенный вопрос, несмотря на то, что повторная голодовка может привести к непоправимым последствиям.
- Первую свою голодовку по возвращении в Грузию Саакашвили объявил 1 октября 2021 года, после того как был отправлен в тюрьму. Прекратил он ее 20 ноября, после чего проходил курс лечения в военном госпитале. 31 января Саакашвили вернули в тюрьму города Рустави.
- В Грузии политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани (3 года лишения свободы) и об избиении депутата Валерия Гелашвили (6 лет). Также он фигурирует в деле о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».