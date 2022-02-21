Офис президента: Украина ежемесячно теряет до $5 миллиардов из-за угрозы вторжения России

Новости

Украина теряет до $5 миллиардов ежемесячно из-за ситуации с возможным вторжением России.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью «РБК Украина».

«Необратимые потери составляют в такой стрессовой ситуации, как сейчас, $2—3 миллиарда в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок. Есть еще спекулятивное давление на финансовые рынки, что блокирует заимствования, оказывает давление на курс. Это отдельная сумма. Спекулятивное давление на валютный рынок около $1,5–2 миллиарда», — сказал Шурма.

Он уточнил, что речь идет о ежемесячных потерях, начиная с января 2022 года.

«Если ситуация стабилизируется информационно хотя бы в таком состоянии, как сейчас, то болевой порог поднимется и через два месяца таких потерь уже не будет», — добавил Шурма.