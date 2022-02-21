Евросоюз окончательно одобрил выделение Украине €1,2 миллиарда

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Совет Европейского Союза одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи в €1,2 миллиарда.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Сообщается, что ЕС согласовал предоставление этой помощи в течение всего 21 дня. «Евросоюз ускорил предоставление экономической помощи Украине, поскольку нынешняя геополитическая напряженность губительно влияет на экономическую и финансовую стабильность Украины. Постоянные угрозы безопасности уже вызвали значительный отток капитала», — говорится в заявлении совета.

Согласно плану Украина должна согласовать с ЕС Меморандум о взаимопонимании, в котором будут указаны необходимые реформы для получения средств. Первую часть денег Украина получит сразу после подписания Меморандума, а вторую — после выполнения условий документа.