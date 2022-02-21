Путин созывает в понедельник внеочередное заседание Совета безопасности России

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Omer Messinger / Stringer

Президент России Владимир Путин созвал на понедельник, 21 февраля, заседание Совета безопасности России.

Об этом пишет российский «Коммерсантъ».

«Президент Путин соберет заседание Совбеза России. Это — большой Совет безопасности», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это нерегулярное заседание. Тему заседания Песков пообещал сообщить позже.

Сегодня у Путина также запланировано несколько международных телефонных разговоров, один из них – ночью с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.