«Приветствуем инициативу». Украина поддержала проведение саммита безопасности с участием Байдена и Путина

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Ратынский Вячеслав / УНИАН

Украина положительно оценивает инициативу проведения саммита по безопасности и стабильности в Европе с участием президентов США и России.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Перед заседанием министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что ночью разговаривал с госсекретарем США Энтони Блинкеном и он рассказал ему об этой инициативе.

«Мы приветствуем эту инициативу. Мы считаем, что любые усилия, направленные на дипломатическое решение, стоят того. Госсекретарь Блинкен заверил меня, как это было до сих пор, что никаких решений по Украине не будут принимать у нас за спиной. И мы будем тесно координироваться, чтобы синхронизировать позиции и обеспечить, что наши интересы учитываются», — сказал министр.

Он выразил надежду, что Байден и Путин после переговоров выйдут с договоренностью о том, что Кремль отводит свои войска от украинских границ. «Это было бы четким указанием, что Россия готова идти на деэскалацию. Если этого не произойдет, это означает, что РФ планирует действовать по той же логике», — добавил Кулеба.