Войска РФ покинут Беларусь «когда появится объективная необходимость»
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Минобороны России
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Виктор Гулевич заявил, что войска России покинут страну «только тогда, когда в этом появится объективная необходимость».
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.
«В немалой степени это будет зависеть также и от наших западных коллег. Силы и средства, которые были размещены в восточноевропейском регионе, в том числе вблизи государственной границы Республики Беларусь, являются одним из факторов», — сказал он.
Гулевич сказал, что продление военных учений с силами РФ в Беларуси вызвано «нарастанием военной активности у внешних границ» России и обострением ситуации на Донбассе.
«Поэтому Республика Беларусь вправе требовать отвода созданных группировок войск США и отдельных стран-членов НАТО от границ Республики Беларусь и союзного государства, и обеспечить контроль вывода войск мероприятиями верификации», — заявил Гулевич.
- 20 февраля в Беларуси завершились военные учения с войсками России «Союзная решимость — 2022». Стороны решили «продолжить проверку сил реагирования». Это значит, что войска РФ остаются в Беларуси, хотя ранее глава МИД Беларуси обещал полный вывод сил РФ после 20 февраля.
- Госсекретарь США и генсек НАТО заявили, что это говорит о подготовке РФ к нападению на Украину.
- Угроза вторжения войск РФ с территории Беларуси сохраняется. Это подтверждают ряд спутниковых снимков и заявление главы Минобороны Беларуси о создании общей с Россией группировки войск. По данным CSIS, у границ Украины находятся около 190 тысяч военных, с учетом 50 тысяч солдат Беларуси.