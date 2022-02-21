Войска РФ покинут Беларусь «когда появится объективная необходимость»

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Минобороны России

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Виктор Гулевич заявил, что войска России покинут страну «только тогда, когда в этом появится объективная необходимость».

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

«В немалой степени это будет зависеть также и от наших западных коллег. Силы и средства, которые были размещены в восточноевропейском регионе, в том числе вблизи государственной границы Республики Беларусь, являются одним из факторов», — сказал он.

Гулевич сказал, что продление военных учений с силами РФ в Беларуси вызвано «нарастанием военной активности у внешних границ» России и обострением ситуации на Донбассе.

«Поэтому Республика Беларусь вправе требовать отвода созданных группировок войск США и отдельных стран-членов НАТО от границ Республики Беларусь и союзного государства, и обеспечить контроль вывода войск мероприятиями верификации», — заявил Гулевич.