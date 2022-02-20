СМИ: Austrian Airlines, Swiss и SAS останавливают рейсы в Украину

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Авиакомпании Lufthansa Group — Austrian Airlines и Swiss International Air Lines — с 21 февраля приостанавливают полеты в Украину до конца февраля из-за угрозы возможного вторжения войск России в Украину.

Об этом сообщает avianews со ссылкой на ответы компаний.

Austrian Airlines, которая летает из Вены, прекращает ориентировочно до 28 февраля летать в Киев и Одессу. Рейсы будут выполняться только во Львов. Swiss до 28 февраля останавливает полеты по маршруту Киев — Цюрих. Ранее Lufthansa объявила о приостановке рейсов до этой же даты.

Reuters пишет, что с 22 февраля свой единственный рейс из Осло в Киев останавливает скандинавская SAS.