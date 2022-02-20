США и Британия введут дополнительные санкции против РФ в случае вторжения в Украину. Они касаются доступа к долларам и фунтам

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Viktor Berezkin \ TASS via Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия и США введут дополнительные санкции против России, если она начнет масштабное вторжение в Украину. Он не раскрыл их детали, но отметил, что они включают запрет для российских компаний на расчети в фунтах стерлингах и долларах.

Об том Джонсон заявил в интервью BBC.

Премьер акцентировал на том, что Россия планирует «крупнейшую войну в Европе с 1945 года» и сегодня мир должен по максимуму показать Владимиру Путина разрушительные последствия агрессии. Джонсон отметил, что вышеуказанные дополнительные санкции нанесут очень сильный удар по РФ.