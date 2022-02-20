США и Британия введут дополнительные санкции против РФ в случае вторжения в Украину. Они касаются доступа к долларам и фунтам
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Viktor Berezkin \ TASS via Getty Images
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия и США введут дополнительные санкции против России, если она начнет масштабное вторжение в Украину. Он не раскрыл их детали, но отметил, что они включают запрет для российских компаний на расчети в фунтах стерлингах и долларах.
Об том Джонсон заявил в интервью BBC.
Премьер акцентировал на том, что Россия планирует «крупнейшую войну в Европе с 1945 года» и сегодня мир должен по максимуму показать Владимиру Путина разрушительные последствия агрессии. Джонсон отметил, что вышеуказанные дополнительные санкции нанесут очень сильный удар по РФ.
- 17 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что россияне могут придумать повод для вторжения. Президент США Джо Байден заявил, что Путин уже принял решение о вторжении, но шансы на мир еще есть.
- Джонсон говорит, что ситуация на границе с Украиной «по-прежнему остается очень мрачной» и Россия фактически начала воплощать в жизнь свои планы. Об этом могжет говорить обострение на Донбассе и нагнетания в росСМИ.