В Пекине началась церемония закрытия зимней Олимпиады (трансляция)
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В Китае на Пекинском национальном стадионе «Птичье гнездо» стартовала церемония закрытия зимних Олимпийских игр, которые начались 4 февраля.
Традиционно во время церемонии круг почета пройдут победители и участники игр, а также состоится парад флагоносцев. От Украины с флагом будет идти биатлонистка Елена Белосюк.
Церемония завершится передачей эстафеты мэрам итальянских городов Милана и Кортина-д’Ампеццо, которые будут принимать зимнюю Олимпиаду в 2026 году, гашением олимпийского огня и фейерверком.
- Украина на этих играх завоевала только одну медаль (серебро Александра Абраменко во фристайле) и заняла 25 место в медальном зачете.
- Победительницей Олимпиады в Пекине стала сборная Норвегии. Она завоевала 37 медалей, из которых 16 золотых. На втором месте Германия (27 медалей, 12 золотых), а на третьем — Китай (15 медалей, 9 золотых). Также в первую пятерку вошли США (25 медалей, 8 золотых) и Швеция (18 медалей, 8 золотых).
- Впереди зимние Паралимпийские игры в Пекине. Они пройдут с 4 по 13 марта.