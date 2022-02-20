Королева Елизавета II заразилась коронавирусом
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Suzanne Plunkett / WPA Pool / Getty Images
Британская королева Елизавета II заразилась коронавирусом. Перед этим заболели ее сын Чарльз и его супруга Камилла.
Об этом пишет BBC.
В Букингемском дворце сообщили, что у королевы «легкие симптомы, похожие на простуду», поэтому она планирует уже на следующей неделе выполнять некоторые из своих обязанностей в своем дворце в Виндзоре.
«Она продолжит получать медицинскую помощь и будет соблюдать все соответствующие указания», — говорится в заявлении дворца.
Накануне королева контактировала со своим сыном Чарльзом, у которого 10 февраля тоже был выявлен коронавирус.
- Английская королева Елизавета II в обращении по случаю 70-летия правления заявила, что хочет, чтобы герцогиня Корнуольская Камилла после коронации принца Чарльза стала королевой-консортом. Дело в том, что многие англичане до сих пор являются поклонниками первой жены Чарльза — принцессы Уэльской Дианы, а потому не принимают Камиллу. Однако теперь поддержка Елизаветы открыла ей прямой путь к статусу королевы.