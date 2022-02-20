Украина завершила выступление на Олимпиаде в Пекине. Сборная завоевала только одну медаль

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Сборная Украины завершила выступления на Олимпиаде в Пекине. Она завоевала только одну медаль и заняла 25 место в медальном зачете.

Уже 20 февраля пройдет церемония закрытия Олимпиады. В этот день было разыграно еще несколько комплектов медалей, а украинцы соревновались только в одном виде спорта — лыжной гонке, в которой не завоевали медалей.

Таким образом, за всю Олимпиаду Украина получила лишь одну медаль. Это было серебро Александра Абраменко во фристайле.

Также несколько спортсменов входили в топ-10 в своих видах спорта. В частности, биатлонистка Юлия Джима заняла 7 место в масс-старте. Также женская сборная Украины по биатлону была седьмой в эстафете. Кроме того, Джима заняла 8 место в спринте и 10 место в индивидуальной гонке.

Еще один фристайлист Александр Окипнюк занял 9 место в финале. Такое же место было у мужской сборной Украины по биатлону в эстафете.

Следует отметить, что на зимних Олимпийских играх разыгрывается гораздо меньше комплектов медалей, чем на летних. И Украина обычно получает всего несколько наград. Например, в 2002 и 2010 годах у сборной вообще не было ни одной медали. Тогда как в 1994 и 2014 результат был лучше — 1 золото и 1 бронза.

Победительницей Олимпиады в Пекине стала сборная Норвегии. Она завоевала 37 медалей, из которых 16 золотых. На втором месте Германия (27 медалей, 12 золотых), а на третьем — Китай (15 медалей, 9 золотых). Также в первую пятерку вошли США (25 медалей, 8 золотых) и Швеция (18 медалей, 8 золотых).

Украина с одной серебряной медалью заняла 25 место. Всего лишь 29 стран смогли получить как минимум одну медаль на этой Олимпиаде.