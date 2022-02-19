Канада доставила в Украину партию военной помощи
- Автор:
- София Телишевская
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В Украину прибыла партия оружия из Канады. Среди оборонного вооружения есть снайперские и автоматические винтовки, пулеметы с оптическим прицелом и ряд военного снаряжения.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.
«Сегодня мы получили военную помощь в виде снайперских и автоматических винтовок, пулеметов с оптическими средствами прицеливания, пистолетов, приборов ночного видения и наблюдения и военного снаряжения», — рассказал Резников.
Прежде премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава предоставит Киеву кредит в размере $392 миллиона (в дополнение к ранее объявленному кредиту в размере $94 миллиона), а также летальное оружие на сумму $6,1 миллиона.
- На фоне угрозы масштабного вторжения войск России Канада отправила в Украину «небольшой контингент» из бойцов элитного подразделения, прибывших в страну 9 января. Контингент является частью международных сил под эгидой НАТО по сдерживанию российской агрессии, но не будет проводить тренировок и не будет проверять инструкторов. Его задача — разработать план эвакуации канадских дипломатов в случае масштабного вторжения.