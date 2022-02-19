«Фейк и провокация». Украинские власти опровергли заявления России об обстреле Вооруженными силами Ростовской области

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Степанов Анатолий / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опровергли фейковые заявления РФ о том, что два украинских снаряда упали на территории России.

«То, что показали вчера на временно оккупированных территориях, какие-то снаряды, что они прилетели с нашей стороны, а потом что-то показали, что они прилетели в Ростовскую область — это все провокации, это все ложь. Там нет погибших, нет раненых. Это просто цинизм», — заявил президент на Мюнхенской конференции по безопасности.

В то же время Кулеба отметил, что ситуация обостряется каждый час, но ВСУ не поддаются на провокации.

«Мы решительно опровергаем все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ. Украина не делала никаких подобных обстрелов. Мы призываем немедленно провести беспристрастное международное расследование инцидентов, о которых сообщают российские СМИ», — написал министр в Twitter.

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что подразделения Объединенных сил не совершали никаких обстрелов с артиллерийских систем ни оккупированных территорий, ни территории РФ.

«Информация, которая активно распространяется в российских СМИ о якобы обстрелах территории Ростовской области Вооруженными Силами Украины является откровенным враньем и провокацией. Ведь для создания «сенсационных сообщений» оккупанты используют подготовленные и обнародованные ими фейки еще с 2014 года», — отметил Валерий Залужный.

Он добавил, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода на расстоянии более 21 км от линии столкновения, что превышает максимальную дальность стрельбы реактивных систем залпового огня «Град» и 122-мм пушки, находящиеся на вооружении ВС Украины.

Утром 19 февраля российские СМИ начали распространять информацию о том, что в Ростовской области разорвался снаряд, якобы выпущенный ВСУ.