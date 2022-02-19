Авиакомпания Lufthansa приостанавливает сообщение с Киевом
- Автор:
- София Телишевская
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa приостанавливает полеты в и из Киева. Рейсы останавливают на неделю — с 21 до 28 февраля 2022 года.
Об этом сообщает пресс-служба авиаконцерна.
Что стало причиной такого решения — в компании не уточнили, но отметили, что «постоянно следят за ситуацией с безопасностью в Украине и вокруг нее». Решение о дальнейших рейсах примут позже.
«Оставьте свой номер мобильного телефона при бронировании, мы автоматически уведомим вас о любых изменениях. Если ваш рейс отменили, обратитесь в сервисный центр Lufthansa или в туристическое агентство, чтобы обсудить дальнейшие планы путешествия», — говорится в сообщении авиаконцерна.
- 12 февраля авиакомпания KLM сообщила, что приостанавливает полеты в Украину на фоне угрозы вторжения войск России. В тот же день лизингодатель запретил SkyUp летать в Украину, но компания смогла урегулировать вопрос. МАУ 14 февраля сообщила, что по требованию лизингодателей отправляет пять самолетов в Испанию.
- Власти Украины заявили, что воздушное пространство страна перекрывать не будет. Директор Ryanair заявил, что авиакомпания продолжит летать в Украину, пока нет войны.