Авиакомпания Lufthansa приостанавливает сообщение с Киевом

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Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa приостанавливает полеты в и из Киева. Рейсы останавливают на неделю — с 21 до 28 февраля 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба авиаконцерна.

Что стало причиной такого решения — в компании не уточнили, но отметили, что «постоянно следят за ситуацией с безопасностью в Украине и вокруг нее». Решение о дальнейших рейсах примут позже.

«Оставьте свой номер мобильного телефона при бронировании, мы автоматически уведомим вас о любых изменениях. Если ваш рейс отменили, обратитесь в сервисный центр Lufthansa или в туристическое агентство, чтобы обсудить дальнейшие планы путешествия», — говорится в сообщении авиаконцерна.