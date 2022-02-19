Обострение на Донбассе: Россия сорвала экстренное заседание ТКГ, отказавшись от участия

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Roberto Maldeno / Flickr

Россия сорвала экстренное заседание Трехсторонней контактной группы, отказавшись в нем участвовать.

Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ.

«Считаем, что неучастие Российской Федерации свидетельствует о ее сознательном намерении продолжать нагнетать ситуацию, а блокирование работы ТКГ ставит под сомнение искренность заявлений руководства Российской Федерации о приверженности выполнению Минских договоренностей и об отсутствии агрессивных намерений в отношении Украины», — заявили в делегации.

Там добавили, что такая позиция России вызывает удивление, поскольку политические советники лидеров стран «нормандского формата» в совместном заявлении 26 января поддержали режим прекращения огня на Донбассе, несмотря на разногласия по другим вопросам, связанным с выполнением Минских договоренностей.

Во время консультаций с координатором ОБСЕ в ТКГ украинская сторона еще раз подчеркнула, что никаких планов по проведению наступательной операции на Донбассе нет. В подтверждение этого Украина отметила:

Вооруженные силы Украины находятся на позициях в районе проведения Операции объединенных сил;

ротации подразделений ВСУ, которые могли бы вызвать озабоченность, не проводятся;

ударные группировки не создаются;

техника и вооружение ВСУ, отведенные согласно Минским договоренностям, находятся в установленных районах и открыты для контроля со стороны ОБСЕ;

численность подразделений ВСУ, находящихся в районе ООС, не увеличена и не превышает численность на 22 декабря 2021 года, то есть на момент заявления координатора ОБСЕ о возвращении к соблюдению режима прекращения огня;

Вооруженные силы Украины четко придерживаются мер по усилению режима прекращения огня, согласованных в рамках ТКГ 22 июля 2020 года.

«В ходе двусторонних консультаций Украина еще раз подтвердила свою готовность к безотлагательному обсуждению в рамках Трехсторонней контактной группы ситуации с безопасностью и путей ее деэскалации», — добавили в делегации.

Нынешнее обострение ситуации на Донбассе началось утром 17 февраля, когда боевики «ДНР» и «ЛНР» начали массированные обстрелы — под огонь попали 22 населенных пункта. В Станице Луганской обстреляли детский сад, в результате чего контузило трех сотрудников. Также поврежден ряд зданий. Кроме того, боевики обстреляли школу во Врубовке недалеко от города Попасная. За сутки ранения получили по меньшей мере четыре человека, в том числе украинские военные.

На следующий день массовые обстрелы продолжились. В то же время главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию из-за якобы угрозы наступления со стороны украинских военных. Однако в украинской армии и СНБО заверили, что Украина не планирует никакого наступления на оккупированный Донбасс, а местное население вводят в заблуждение.