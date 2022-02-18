Суд в Днепре отпустил нападавших на журналистов «Украинской правды» под личное обязательство
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Суд в Днепре отпустил троих нападавших на журналистов «Украинской правды» под личное обязательство. Личность еще одного нападавшего устанавливают.
Об этом пишет hromadske.
Суд решил отпустить подозреваемых Дениса Дюга, Станислава Сергеева и Олега Плахотника под личное обязательство. Прокурор просил для последних двух более строгую меру пресечения, потому что им инкриминируют еще и грабеж.
Кроме этого, сторона обвинения отмечала, что подозреваемые могут сбежать или давить на свидетелей. Но суд не учел эти заявления. В прокуратуре заявили, что обжалуют меру пресечения Плахотнику и Сергееву.
- Нападение на журналистов произошло 13 февраля недалеко от аэропорта города Днепр. Тогда неизвестные вооруженные люди напали на съемочную группу издания: они угрожали оператору ножом и заставили удалить видео. По словам журналистов, около трех часов дня к видеооператору подошли неизвестные и начали просить удалить видео. Когда тот отказался, ему начали угрожать ножом и потребовали назвать пароль от телефона, с которого потом удалили все видео. Еще один нападавший в этот момент заламывал руки водителю съемочной группы.
- Полиция Днепропетровской области сообщила о подозрении трем мужчинам из-за нападения на журналистов издания «Украинская правда». Всем троим сообщили о подозрениях по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов. Двоим из них также сообщили о подозрении в ограблении водителя съемочной группы.