Глава «ЛНР» Пасечник тоже объявил эвакуацию населения в Россию

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Главарь боевиков «ЛНР» Леонид Пасечник призвал жителей неподконтрольной Украине территории Луганской области эвакуироваться в Россию из-за «угрозы прорыва Вооруженных сил Украины вглубь республики».

Об этом сообщают подконтрольные боевикам СМИ.

«Поручаю главам территорий, правоохранительным органам и чрезвычайным службам организовать эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам», — говорится в заявлении Пасечника.

Он добавил, что Россия готова принять жителей «республики» и призвал «всех мужчин, способных держать в руках оружие, встать на защиту своей земли».

В пятницу глава боевиков «ДНР» Денис Пушилин объявил, что с 18 февраля начинается массовая эвакуация населения с неподконтрольных Украине территорий Донбасса в Россию из-за якобы планов Украины начать наступательную операцию.

17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что «власть» оккупированной части Донецкой области может начать эвакуировать местных жителей из-за возможного обострения и подготовки к провокациям.