Главарь «ДНР» Пушилин объявил о начале эвакуации населения «республики» в Россию
- Автор:
- Олег Панфилович
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vk.com
Глава боевиков «ДНР» Денис Пушилин объявил, что с 18 февраля начинается массовая эвакуация населения с неподконтрольных Украине территорий Донецкой области в Россию из-за якобы планов Украины начать наступательную операцию.
Об этом он сказал в видеообращении.
В первую очередь, по его словам, эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди. Решение об эвакуации Пушилин объяснил тем, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время «прикажет военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию «Донецкой и Луганской народных республик». Он также добавил, что людей будут размещать в Ростовской области.
При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг слова Пушилина. «Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе. Мы полностью привержены исключительно дипломатическому урегулированию», — написал он.
Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что «власть» оккупированной части Донецкой области может начать эвакуировать местных жителей из-за возможного обострения и подготовки к провокациям.
- 17 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что россияне могут придумать повод для вторжения. Например, устроить провокацию, обвинить в этом украинских военных и вторгнуться в Украину, в частности под предлогом «защиты русского населения».
- В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Россия может напасть на Украину в течение ближайших нескольких дней, несмотря на заявления Кремля об отводе войск. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорит, что ситуация на границе с Украиной «по-прежнему остается очень мрачной».
- По состоянию на 14:00 18 февраля боевики уже 45 раз нарушали режим прекращения огня. В 34 случаях они использовали запретную артиллерию большого калибра. Под огонь попали 26 населенных пунктов и колонна с гумпомощью.