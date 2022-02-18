Обстрелы на Донбассе продолжаются: под огонь попали 26 населенных пунктов и колонна с гумпомощью
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Sasha Maksymenko / Flickr
Боевики «ЛНР» и «ДНР» продолжают обстреливать населенные пункты и объекты гражданской инфраструктуры.
Как сообщает штаб ООС, по состоянию на 14:00 зафиксировали уже 45 нарушений режима прекращения огня. В 34 случаях боевики использовали запрещенную артиллерию крупного калибра. В основном огонь ведется из стрелкового оружия, гранатометов, минометов и пулеметов, один раз стрельбу вела машина БМП-2. Под обстрелы попали 26 населенных пунктов (их список — в сообщении штаба).
Раненых или убитых среди украинских военных нет. Силы ООС ведут ответный огонь, чтобы подавить активность боевиков.
«Укрзалізниця» сообщает об обстреле из артиллерии станции «Скотоватая» в Донецкой области. Она временно не работает, а все работники спрятались в убежищах. Движение поездов до станции «Фенольная» (Нью-Йорк) ограничено.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что под огонь попала колонна с гуманитарной помощью от представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, которая находилась на КПВВ «Счастье» в Луганской области. Он показал видео момента обстрела и указал, что в сторону пункта выстрелили более 60 раз. Все люди в районе успели спрятаться — жертв нет.
- Обострение на Донбассе началось 17 февраля. Боевики обстреляли населенные пункты почти по всей линии разграничения (около 30 пунктов), в том числе Врубовку, которая находится в 15 километрах от нее. Ранения получили двое военных и минимум двое гражданских.
- Украинские власти пока не видят признаков полномасштабной операции со стороны России, а увеличение обстрелов называют массированной провокацией. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что «власть» оккупированной части Донецкой области может начать эвакуировать местных жителей из-за возможного обострения и подготовки к провокациям.