Обстрелы на Донбассе: во Врубовке Луганской области возобновили электроснабжение и ремонтируют системы подачи газа
- Автор:
- Олег Панфилович
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В поселке Врубовка недалеко от Попасной (Луганская область), после массированного обстрела со стороны боевиков накануне, уже возобновили электроснабжение.
Об этом сообщила Попаснянская городская военно-гражданская администрация.
Подачу электроэнергии возобновили еще 17 февраля. Кроме того, сейчас ремонтная бригада «Луганскгаза» возобновляет газоснабжение. Попаснянское коммунальное предприятие «СКП» ликвидирует последствия обстрелов и оказывает помощь жителям поселка.
Также жителям предоставили брезент для разбитых окон частных домов, а специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства Попаснянской военно-гражданской администрации обследуют поврежденное жилье.
Врубовка расположена в 15 километрах от линии разграничения. Долгое время вражеские снаряды в эти районы не прилетали.
- Утром 17 февраля боевики «ДНР» и «ЛНР» начали массированные обстрелы — под огонь попали 22 населенных пункта. Кроме Врубовки, боевики обстреляли Станицу Луганскую, где снаряд попал в детский сад, в результате чего контузило трех работников.
- В течение суток 17 февраля боевики 60 раз открывали огонь по селам, расположенным вдоль всей линии разграничения. Ранения получили два гражданских человека и двое военнослужащих ВСУ. Пострадавших доставили в больницу.