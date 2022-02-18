«На тысячу километров». Россия заявила об отводе еще одной части войск, собранных на границе с Украиной

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Минобороны России заявило об отводе еще одного эшелона войск и техники после учений неподалеку от границы с Украиной.

Об этом пишет пресс-служба ведомства.

«Очередной воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа выдвинулся в пункт постоянной дислокации в Нижегородской области после завершения плановых учений», — говорится в сообщении.

Танки и бронетехнику, заявляет Минобороны РФ, перевезут железной дорогой на расстояние около тысячи километров. По прибытии технику обслужат и подготовят «к дальнейшим плановым мероприятиям боевой подготовки».