«На тысячу километров». Россия заявила об отводе еще одной части войск, собранных на границе с Украиной
- Автор:
- Олег Панфилович
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Минобороны России заявило об отводе еще одного эшелона войск и техники после учений неподалеку от границы с Украиной.
Об этом пишет пресс-служба ведомства.
«Очередной воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа выдвинулся в пункт постоянной дислокации в Нижегородской области после завершения плановых учений», — говорится в сообщении.
Танки и бронетехнику, заявляет Минобороны РФ, перевезут железной дорогой на расстояние около тысячи километров. По прибытии технику обслужат и подготовят «к дальнейшим плановым мероприятиям боевой подготовки».
- Накануне Россия заявила, что первые подразделения ее армии вернулись на базы после учений, которые проходили вблизи украинской границы.
- 15 и 16 февраля Россия уже сообщала об отводе части войск от границ Украины, но США, Великобритания и Украина заявили, что этого не видят. 16 февраля генсек НАТО и президент Украины заявили, что Россия не отводит войска — данные разведок на это не указывают. При этом разведка Эстонии утверждает, что РФ готова начать вторжение в Украину со второй половины февраля.
- 17 февраля президент США Джо Байден заявил, что Россия может напасть на Украину в течение ближайших нескольких дней, несмотря на заявления Кремля об отводе войск.