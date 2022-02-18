В Украине выявили почти 35 тысяч новых заболевших ковидом. Больше всего в Киеве — 4 538

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В Украине за последние сутки, 17 февраля, медики выявили 34 938 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни (в том числе 2 879 детей и 870 медработников). От осложнений заболевания умерли 282 пациента, а накануне — 259.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, приводя данные о количестве новых больных в регионах:

Киев — 4 538;

Винницкая область — 687;

Волынская область — 1 118;

Днепропетровская область — 2 712;

Донецкая область — 1 833;

Житомирская область — 1 706;

Закарпатская область — 446;

Запорожская область — 1 405;

Ивано-Франковская область — 536;

Киевская область — 1 316;

Кировоградская область — 461;

Луганская область — 748;

Львовская область — 1 490;

Николаевская область — 1 235;

Одесская область — 3 587;

Полтавская область — 1 668;

Ровенская область — 824;

Сумская область — 1 118;

Тернопольская область — 608;

Харьковская область — 1 800;

Херсонская область — 980;

Хмельницкая область — 1 354;

Черкасская область — 1 273;

Черновицкая область — 381;

Черниговская область — 1 114.

Также за минувшие сутки медики вакцинировали 65 089 человек. Всего с начала вакцинальной кампании уже привиты 15 649 485 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 15 071 517. Еще 25 841 человек получил дополнительную дозу, а 636 201 — бустерную.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 4,6 миллиона случаев COVID-19. При этом 104 106 человек умерли от осложнений болезни, а 3,9 миллиона граждан выздоровели.