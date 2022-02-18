Боевики обстреляли почти 30 сел Донбасса — огонь открывали 60 раз за сутки

Новости

За сутки 17 февраля оккупационные войска 60 раз открывали огонь по селам, расположенным вдоль всей линии разграничения.

По данным пресс-центра ООС, под обстрел попали 10 населенных пунктов в Луганской области, в том числе Станица Луганская, а также 19 сел в Донецкой области и город Авдеевка.

Оккупационные войска стреляли из гранатометов, пулеметов, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия. Также они использовали беспилотник «Орлан-10».

Ранения получили двое гражданских и двое военнослужащих ВСУ. Пострадавших доставили в больницу.

С начала суток 18 февраля обстрелы продолжились. По состоянию на 7:00 зафиксировано шесть нарушений — обстрелы велись по четырем селам Донецкой области и селу Болотене Луганской области.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. ВСУ контролируют ситуацию.

Ночью в Донецкой и Луганской областях в течение часа не было мобильной связи от оператора «Водафон». На это жаловались жители Краматорска, Бахмута, Славянска, Торецка, Лисичанска, Светлодарска, Рубежного, Константиновки, Святогорска и других населенных пунктов Донбасса. Кое-где связь возобновилась около часа ночи, а где-то в три ночи.