Боевики обстреляли почти 30 сел Донбасса — огонь открывали 60 раз за сутки
- Автор:
- София Телишевская
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За сутки 17 февраля оккупационные войска 60 раз открывали огонь по селам, расположенным вдоль всей линии разграничения.
По данным пресс-центра ООС, под обстрел попали 10 населенных пунктов в Луганской области, в том числе Станица Луганская, а также 19 сел в Донецкой области и город Авдеевка.
Оккупационные войска стреляли из гранатометов, пулеметов, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия. Также они использовали беспилотник «Орлан-10».
Ранения получили двое гражданских и двое военнослужащих ВСУ. Пострадавших доставили в больницу.
С начала суток 18 февраля обстрелы продолжились. По состоянию на 7:00 зафиксировано шесть нарушений — обстрелы велись по четырем селам Донецкой области и селу Болотене Луганской области.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. ВСУ контролируют ситуацию.
Ночью в Донецкой и Луганской областях в течение часа не было мобильной связи от оператора «Водафон». На это жаловались жители Краматорска, Бахмута, Славянска, Торецка, Лисичанска, Светлодарска, Рубежного, Константиновки, Святогорска и других населенных пунктов Донбасса. Кое-где связь возобновилась около часа ночи, а где-то в три ночи.
- Украинские власти пока не видят признаков полномасштабной операции со стороны России, а увеличение обстрелов называют массированной провокацией. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что «власть» оккупированной части Донецкой области может начать эвакуировать местных жителей из-за возможного обострения и подготовки к провокациям.