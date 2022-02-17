«Призываем к дипломатии». Глава ОБСЕ обеспокоен обстрелами мирного населения и критической инфраструктуры на Донбассе
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- София Телишевская
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Пресс-служба Организации по безопасности и сотрудничетству в Европе (ОБСЕ)
Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау осудил массовые обстрелы на Донбассе. Он выразил серьезную обеспокоенность сообщениями об обстреле детского сада в Станице Луганской.
Об этом говорится на сайте ОБСЕ.
«Неизбирательный обстрел жилых районов представляет собой явное нарушение режима прекращения огня и Минских соглашений. Мы призываем к немедленному предотвращению дальнейшей эскалации», — подчеркнул Збигнев.
Он добавил, что любое применение силы, особенно против мирного населения и критической инфраструктуры, неприемлемо.
«Мы снова заявляем о нашей решительной поддержке всех дипломатических усилий, направленных на решение текущей напряженности и восстановление мира, безопасности и стабильности на востоке Украины. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине продолжит играть свою жизненно важную роль, отслеживая и отчитываясь о ситуации с безопасностью на местах», — резюмировал глава ОБСЕ.
- С начала суток 17 февраля боевики 40 раз открывали огонь по населенным пунктам Донецкой и Луганской областей. Снаряды попали и в места, расположенные глубоко в тылу — например, во Врубовку. В общей сложности под обстрелами оказались 24 населенных пункта вдоль всей линии разграничения.
- Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе просит ОБСЕ безотлагательно созвать внеочередные консультации группы по вопросам безопасности, а также заседания в «минском формате».
- Президент Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба назвали обстрелы провокацией и призвали Запад осудить нарушение Россией перемирия.