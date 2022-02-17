В Киевской городской администрации рассказали, как будет работать транспорт во время «чрезвычайной ситуации»

Новости

Сергей Моргунов / «Бабель»

В Киеве в случае чрезвычайной ситуации (российского вторжения) весь транспорт будет работать в соответствии с мобилизационным планом. Директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор 17 февраля рассказал о деталях этого плана.

Метро будет работать для перевозки работников критической инфраструктуры утром и вечером в часы пик — это примерно 6 часов в день. Все остальное время метрополитен будут использовать в качестве укрытия, в нем есть специальные помещения для соблюдения минимальной гигиены и нужд людей. При этом у метрополитена есть автономное электрическое питание, артезианские скважины и фильтры для очищения воздуха. Каждая станция оборудована герметизирующими затворами.

Что касается работы «красной» ветки на левом берегу, ее остановят, поскольку это открытый участок. Но жители Левого берега смогут эвакуироваться на специально выделенных автобусах в подземную часть метро.

Другой транспорт также будет работать по специальному режиму и сначала будет перевозить работников предприятий критической инфраструктуры. Мосты, аэропорт и подъездные пути будут под усиленной охраной. Троллейбусы и автобусы будут ездить по маршрутам. Если маршрут с малым количеством людей, его остановят, а машины могут использовать для других нужд.

В случае необходимости метро будет заниматься эвакуацией людей в определенные места сбора. Кроме того, автобусы используют для эвакуации киевлян, а также для эвакуации работников и документации стратегически важных учреждений города.