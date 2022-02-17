Обстрелы на Донбассе: Украина просит ОБСЕ срочно созвать консультации в «минском» формате

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Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе просит ОБСЕ срочно созвать внеочередные консультации группы по безопасности, а также заседания в «минском» формате. Причина – многочисленные обстрелы на Донбассе со стороны боевиков.

Об этом украинская делегация сообщила в четверг, 17 февраля, когда и начались обстрелы.

С начала суток 17 февраля боевики сделали более 40 обстрелов и использовали для этого артиллерию и минометы. Как результат, повредили здание детского сада в районе Станицы Луганской, снаряды также попали во двор Врубовского лицея. В обоих постройках во время обстрелов находились дети, ученики и персонал.

Кроме того, во время обстрелов боевики повредили жилые дома и объекты инфраструктуры. Ранения получили трое мирных жителей.