Президент Франции объявил о полном выводе войск из Мали

Новости

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о выводе французских и союзных войск из Мали, которые проводили контртеррористическую операцию «Бархан». Решение приняли на фоне разногласий с правящим режимом.

Как сообщает France 24, после почти 10 лет пребывания в стране войска Франции покинут Мали в течение 4—6 месяцев. Они перебазируются на территорию соседнего Нигера.

«Мы не можем оставаться вовлеченными в военные действия вместе с малийскими властями, с которыми мы не разделяем стратегию и цели», — заявил Макрон.

При этом он отметил, что борьба с террористами не ляжет на плечи Африки. Африканский союз будет получать помощь.

Вместе с войсками Франции регион покидают силы Канады и ряда европейских стран.