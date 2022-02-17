Президент Франции объявил о полном выводе войск из Мали
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о выводе французских и союзных войск из Мали, которые проводили контртеррористическую операцию «Бархан». Решение приняли на фоне разногласий с правящим режимом.
Как сообщает France 24, после почти 10 лет пребывания в стране войска Франции покинут Мали в течение 4—6 месяцев. Они перебазируются на территорию соседнего Нигера.
«Мы не можем оставаться вовлеченными в военные действия вместе с малийскими властями, с которыми мы не разделяем стратегию и цели», — заявил Макрон.
При этом он отметил, что борьба с террористами не ляжет на плечи Африки. Африканский союз будет получать помощь.
Вместе с войсками Франции регион покидают силы Канады и ряда европейских стран.
- Франция и союзники проводили военные операции против исламистских террористических группировок в регионе Сахель с 2013 года. До 2014 года операция называлась «Сервал», а после — «Бархан». Она распространилась на Буркина-Фасо, Мавританию, Мали, Нигер и Чад.
- В начале года Франция обвинила российских «вагнеровцев» в хищении ресурсов Мали. Еще в сентябре 2021 года стало понятно, что в страну зашли военные формирования России. «ЧВК Вагнера» заняла одну из брошенных французских баз.