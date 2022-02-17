Боевики обстреляли Станицу Луганскую. Снаряд попал в детский сад
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Российские боевики в Луганской области в четверг, 17 февраля, примерно в 09:00 начали артиллерийско-минометный удар по Станице Луганской. Оккупанты пробили стену в детском саду, три воспитательницы получили контузию.
Эту информацию «Бабелю» подтвердил руководитель Станично-Луганской военно-гражданской администрации Альберт Зинченко.
По словам Зинченко, обстрел начался примерно в 9 утра и длился около сорока минут. Сейчас местные ждут сообщения о начале тишины.
Пострадавших доставили в больницу, они находятся в шоковом состоянии. Среди детей раненых и травмированных нет, потому что снаряд попал в музыкальный зал, где не проходили занятия.
На месте происшествия работают специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Министерство обороны России 15 февраля объявило о начале отвода войск в места постоянной дислокации из-за приближения окончания учений. Якобы начали отводить войска Южного и Западного военных округов. Сегодня, 16 февраля, военное ведомство РФ заявило об отводе части войск из оккупированного Крыма. Учения войск РФ при этом продолжаются. В Беларуси остаются войска Восточного военного округа и десантники. 16 февраля глава МИД Беларуси заявил, что все военные России после учений «Союзная решимость» покинут страну. Учения заканчиваются 20 февраля.
- По данным разведок Украины и стран Запада, возле украинских границ сконцентрировано более 130 тысяч военных России и тысячи единиц техники. Президент США Джо Байден 15 февраля в своем обращении назвал цифру в 150 тысяч военных.
- Секретарь СНБО говорил, что масштабного вторжения войск России на этой неделе не произойдет. Министр обороны Украины и главнокомандующий ВСУ заявили, что РФ не сформировала у украинских границ ни одной ударной группировки.