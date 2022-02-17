В Гонконге все население протестируют на коронавирус
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В Гонконге на коронавирус протестируют все население — около 7,5 миллиона человек.
Об этом пишет Bloomberg.
Старт массового тестирования должен начаться в марте, поскольку к этому времени прогнозируется спад волны заражений. За последнюю неделю средний показатель выявленных больных не превышает 1 тысячу людей, но власти материкового Китая настаивают на подходе Covid Zero.
Тестирование будут проводить при содействии специалистов из материкового Китая. Для этого фургоны вакцинации переоборудуют в мобильные пункты тестирования. Кампанию планируют завершить за несколько недель. В сутки хотят тестировать по 1 млн людей. Жителям Гонконга придется сдать по три анализа.
Как пишет Sing Tao Daily, для мотивации власти рассматривают введение системы штрафов. Предварительно, отказникам может грозить штраф в $1 280.
- Китай проводит активную кампанию по «искоренению» коронавируса. Власти практикуют введение жесткого локдауна даже при низких показателях заболевания.
- В декабре 2021 года в Сиане с населением 13 млн человек локдаун ввели из-за 127 зараженных. В январе 2022 года на карантин из-за трех случаев заражения закрыли Ючжоу (1,2 млн населения), а в феврале — Аньян из-за двух случаев.