УЕФА все же открыл дело из-за поведения украинских фанатов на футзальном матче с Россией

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Пресс-служба Украинской ассоциации футбола

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ) из-за поведения украинских фанатов во время полуфинала Чемпионата Европы по футзалу с Россией.

Об этом идет речь в заявлении УЕФА.

Сначала Россия подала жалобу, затем УЕФА назначил эксперта по этике, чтобы он изучил этот вопрос. По итогам работы эксперта и решили возбудить дело о возможном нарушении украинскими фанатами Дисциплинарного регламента УЕФА.

4 февраля сборная Украины по футзалу со счетом 2:3 уступила сборной России в полуфинале Чемпионата Европы. Во время матча украинские болельщики неоднократно пели: «Путин — х*йло!» и «Бей москаля, складывай трупы», а также кричали: «Кто не скачет, тот москаль». Российский футбольный союз поведение болельщиков назвал «оскорблением российских футболистов, разжиганием ненависти по национальному признаку и призывами к убийству российских граждан».