Зеленский усилил санкции против ресурсов Шария и главреда «Страна.ua» Гужвы

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Facebook / Анатолий Шарий

Президент Владимир Зеленский ужесточил санкции против ресурсов, связанных с блогером Анатолием Шарием и главным редактором «Страна.ua» Игорем Гужвой.

Об этом говорится в соответствующем указе.

Согласно решению Совета нацбезопасности и обороны, кроме основных доменов «Шарий.Нет» и «Страна.ua», блокируется также доступ к веб-ресурсам и сервисам, аналогичным по содержанию (например, сайты-«зеркала»).

Также ужесточены санкции против заместителя так называемого генерального прокурора «ЛНР» Вадима Лященко и трех членов так называемых территориальных избирательных комиссий, созданных оккупационной администрацией в Крыму. Кроме того, СНБО изменил пакет санкций в отношении зарегистрированной в США авиакомпании Alpha Bravo Aviation LLC, на которую был переоформлен один из самолетов, ранее летавших по маршруту Киев — Москва.