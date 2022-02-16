У Украины первая медаль на Олимпийских играх. Серебро взял Александр Абраменко
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- Костя Андрейковец
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У Украины первая медаль на зимних Олимпийских играх — серебряную медаль завоевал мастер фристайла Александр Абраменко.
Абраменко занял второе место в финале по лыжной акробатике, набрав 116,50 балла. Первое место с результатом 129 баллов у китайского спортсмена Ци Гуанпу. Бронзовую медаль взял россиянин Илья Буров (114,93).
На прошлых играх в Пхенчхане (2018) Абраменко выиграл золото. Нынешняя медаль Александра стала девятой для Украины на восьми зимних Олимпиадах за годы независимости (3 золота, 3 серебра, 3 бронзы).
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