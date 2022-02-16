«єCмартфони» для людей старше 60 лет нельзя будет продать или передать другому. Их привяжут к конкретным абонентам

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Министерство цифровой трансформации Украины планирует привязать «єCмартфони» к конкретным абонентам, участвующим в государственной программе. Запись на получение смартфонов для вакцинированных украинцев от 60 лет начнется в апреле 2022 года.

Об этом в интервью dev.ua рассказал заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

«Кто-то захочет передавать эти смартфоны. Но мы с мобильными операторами нашли другой способ. И точно обеспечим то, чтобы бабушка или дедушка не смогли передать свой смартфон кому-нибудь другому. Сим-карта будет привязана, например, к IMEI телефону и зарегистрирована на паспорт. А номер станет сразу финансовым номером, привязанным к паспорту для минимизации мошенничества», — рассказал Вискуб.

Также мобильные операторы предлагают установить специальное приложение, которое позволит контролировать неизменность пользователя.

Закупочная цена смартфона составит 4—5 тысяч гривен, он будет содержать NFC-модуль. Один из потенциальных поставщиков, с которым ведутся переговоры, — компания Samsung.

Ожидается, что смартфоны смогут получить 8,5 миллиона украинцев, но пока только 3,5 миллиона из них прошли полный курс вакцинации.