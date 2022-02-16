«єCмартфони» для людей старше 60 лет нельзя будет продать или передать другому. Их привяжут к конкретным абонентам
- Автор:
- София Телишевская
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d3sign / Getty Images
Министерство цифровой трансформации Украины планирует привязать «єCмартфони» к конкретным абонентам, участвующим в государственной программе. Запись на получение смартфонов для вакцинированных украинцев от 60 лет начнется в апреле 2022 года.
Об этом в интервью dev.ua рассказал заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.
«Кто-то захочет передавать эти смартфоны. Но мы с мобильными операторами нашли другой способ. И точно обеспечим то, чтобы бабушка или дедушка не смогли передать свой смартфон кому-нибудь другому. Сим-карта будет привязана, например, к IMEI телефону и зарегистрирована на паспорт. А номер станет сразу финансовым номером, привязанным к паспорту для минимизации мошенничества», — рассказал Вискуб.
Также мобильные операторы предлагают установить специальное приложение, которое позволит контролировать неизменность пользователя.
Закупочная цена смартфона составит 4—5 тысяч гривен, он будет содержать NFC-модуль. Один из потенциальных поставщиков, с которым ведутся переговоры, — компания Samsung.
Ожидается, что смартфоны смогут получить 8,5 миллиона украинцев, но пока только 3,5 миллиона из них прошли полный курс вакцинации.
- Во время Diia Summit президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинированные украинцы от 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон. Также им установят льготный тариф для пользования интернетом.
- 19 декабря 2021 года в Украине стартовала программа по выплате всем вакцинированным гражданам по тысяче гривен. Их можно будет потратить только в определенных сферах: приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концерт, выставку. Также можно купить книги или билеты для путешествий по стране, на внутренние железнодорожные и авиаперевозки. Программа выплат «єПідтримка» будет действовать в течение всего 2022 года. Деньги, которые люди получат на карту, можно будет потратить в течение четырех месяцев с даты зачисления.
- С 14 февраля вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет могут потратить средства «єПідтримки» на оплату коммунальных услуг, а подростки от 14 лет — на подписку на печатные издания в «Укрпочте».