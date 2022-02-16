Канада и Кипр упрощают въезд для вакцинированных туристов
- Автор:
- Олег Панфилович
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Ge JiaJun / Getty Images
Канада с 28 февраля упростит въезд в страну для вакцинированных от коронавируса туристов.
Об этом пишет Reuters.
Правительство страны отменило требование сдавать ПЦР-тест за 72 часа до прибытия. Теперь достаточно предоставить справку об отрицательном экспресс-тесте на антиген, который должен быть проведен не ранее чем за 24 часа до въезда.
Кроме того, бюро информации правительства Кипра сообщило, что с понедельника, 21 февраля, вакцинированным туристам перед прибытием в страну больше не понадобится проходить тестирование на коронавирус.
- В конце января правительство Кипра ввело новые правила въезда в страну, которые заработают с 1 марта. Согласно новым правилам, вакцинированные туристы и переболевшие смогут беспрепятственно посетить остров, если их страна входит в список эпидемически безопасных.
- Летом 2021 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна откроет границы для полностью вакцинированных туристов в случае эффективного продолжения кампании по вакцинации населения.