Канада и Кипр упрощают въезд для вакцинированных туристов

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Канада с 28 февраля упростит въезд в страну для вакцинированных от коронавируса туристов.

Об этом пишет Reuters.

Правительство страны отменило требование сдавать ПЦР-тест за 72 часа до прибытия. Теперь достаточно предоставить справку об отрицательном экспресс-тесте на антиген, который должен быть проведен не ранее чем за 24 часа до въезда.

Кроме того, бюро информации правительства Кипра сообщило, что с понедельника, 21 февраля, вакцинированным туристам перед прибытием в страну больше не понадобится проходить тестирование на коронавирус.