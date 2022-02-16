Компания миллиардера Брэнсона Virgin Galactic начала продажу тысячи билетов в космос. Цена одного — $450 тысяч

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Virgin Galactic

Компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона с сегодняшнего дня, 16 февраля, открыла продажу 1 тысячи билетов в космос.

Об это Virgin Galactic сообщила на своем сайте.

Цена одного билета — $450 тысяч. За эти деньги клиент получит членство в сообществе Future Astronaut, 90-минутный полет на борту космоплана (плюс несколько минут невесомости) и место в отеле «Америка» в штате Нью-Мексико, в котором клиенты проведут несколько дней до полета.

Первый полет запланирован на конец сентября 2022 года.