В Канаде дальнобойщики сняли блокаду автотрассы на границе с США. Они требовали отменить обязательную вакцинацию
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- София Телишевская
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Twitter / Յyanն
Канадские дальнобойщики сняли блокаду автотрассы на границе с США после того, как в ситуацию вмешался премьер-министр страны Джастин Трюдо.
Об этом сообщает BBC.
Протест канадских дальнобойщиков вынудил автомобильные заводы в США и Канаде приостановить или сократить производство, но, опасаясь значительных потерь, Трюдо вмешался в ситуацию. Он расширил возможности местной полиции и позволил вовлечь в работу Королевскую конную полицию, чтобы остановить протест.
Кроме того, глава полицейского управления столицы страны Оттавы Питер Слоли подал в отставку из-за не способности справиться с дальнобойщиками.
«С начала этой демонстрации я сделал все возможное, чтобы сохранить город в безопасности и положить конец этому беспрецедентному и непредсказуемому кризису», — сказал он.
Демонстранты, блокировавшие центр канадской столицы Оттавы, выступали против коронавирусных ограничений, в частности, против закона, одобренного 15 января, согласно которому все водители фур, прибывающих в Канаду, должны быть вакцинированы. Они призвали правительство уйти в отставку, несмотря на то, что большинство мер ввели местные власти, а не федеральные.
В настоящее время 90% канадских водителей грузовиков вакцинированы от COVID-19.
- Акция протеста дальнобойщиков «Колонна за свободу» началась 23 января в Ванкувере. Оттуда грузовики отправились в столицу Канады, по дороге к ним присоединялись десятки новых участников.
- 28 января протестующие прибыли в Оттаву, где стали лагерем возле здания парламента в центре города. Большинство людей поддерживают протестующих, однако есть и те, кто вышел на митинг, требуя прекратить акцию, потому что гудки дальнобойщиков и громкая музыка мешают местным жителям.
- В середине января Канада и США утвердили требование об обязательной вакцинации для людей, пересекающих границу. Невакцинированным дальнобойщикам из США запрещено въезжать в Канаду, а их канадские коллеги обязаны по возвращении из Соединенных Штатов находиться на 14-дневном карантине.